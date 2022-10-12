Manisa haberleri... Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'den Demirci'ye ziyaret

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Demirci ilçesini ziyaret ederek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı.

Karadeniz, Hükümet Konağı'nda Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Kaymakam Kaya'yı makamında ziyaret eden Karadeniz, imar planı çizimleri ve parselasyon çalışması devam eden Demirci Organize Sanayi Bölgesi'nin Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı.

Toplantıda Vali Karadeniz, heyet başkanlığına, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem yardımcılığına seçildi.

Yönetim kurulu başkanlığına Kaymakam Kaya, asil üyeliklere ise Belediye Başkanı Selçuk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kelem, Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi Ahmet Fatih Dilşeker ve Demirci Belediyesi mimarı Engin Başaran getirildi.

Vali Karadeniz daha sonra inşaat çalışmalarında sona gelinen Demirci Tarım Ürünleri Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Tekeler ve Kılavuzlar mahallelerini ziyaret eden Karadeniz, halk toplantısı yaptı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Karadeniz, Kılavuzlar Mahallesi Şehit Ferhat Vurucu Ortaokulunda öğrenim gören öğrencileri de ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.