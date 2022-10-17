Manisa haberleri... Soma'dan sağ kurtulanlar: Amasra'daki faciayla o günü tekrar yaşadık

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası, Soma maden faciasını yeniden hatırlattı. Bundan 8 yıl önce 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 kişinin ölümüyle cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası olarak tarihe geçen Soma maden faciasından sağ kurtulanlar o günleri anlattı. Maden faciasından kendi imkanıyla 11 saat sonra çıkan Ahmet İren (43) ve kazadan vardiya değişikliği yaptığı için kurtulan Sami Yavuz (53), Bartın'da maden kazası olduğu haberiyle sarsıldıklarını belirtip, o günü tekrar yaşadıklarını söyledi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası, bundan 8 yıl önce 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan Soma maden faciasını yeniden gündeme getirdi. Üzerinden yıllar geçse de acısı yüreklerde hep taze kalan ve Türkiye tarihinin en büyük maden kazası olarak tarihe geçen Soma maden faciasından sağ kurtulanlar o günleri anlattı. Kazadan 11 saat sonra kendi imkanıyla kurtulan Ahmet İren, yanında hayatını kaybeden arkadaşları nedeniyle yaşadığı psikolojik sorunlarla 6 yıl süren mücadelesinin ardından 7 yıl sonra yeniden madende çalışmaya başladığını söyledi. Evli ve 3 çocuk babası İren, "Olay ilk yaşandığında boyutlarının bu kadar büyük olduğunun farkına varmadık. Sonradan çok büyük bir olay olduğunu öğrendik. O gün, orada can pazarı yaşandı. Yaşadığımız o saatler bizi bitirdi, çok kötüydü. Çok büyük bir acı yaşadık. Ben ve bir arkadaşım madenden yaklaşık 11 saat sonra kendi mücadelemizle çıktık. Bir galeride 140 kişiydik, 30'a yakın arkadaşımız vefat etti. Bazı arkadaşlarımızın maskeleri çalışmadı. Bakımı yapılmamış, tarihi geçen, tozlu maskeler vardı. Onlar yanımızda can verdi, bir şey yapamadık. Yukarıya çıktığımızda sadece bizim galeride ölenler olmadığını, 301 canın gittiğini öğrendim ve çok etkilendim" dedi.