Manisa haberleri... Soma Maden Faciasında Eşini Kaybeden Kadın: "Cumhurbaşkanı Çıkar Çıkmaz 'Şu Kadar Para Yardımı Edeceğiz. - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa haberleri... Soma Maden Faciasında Eşini Kaybeden Kadın: "Cumhurbaşkanı Çıkar Çıkmaz 'Şu Kadar Para Yardımı Edeceğiz.

20.10.2022 18:00

Edinilen Manisa gelişmesine göre CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Manisa’nın Soma ilçesinde maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin yakınlarıyla buluştu. Çocuklarını ve eşlerini kaybeden kadınlar, 8 yıldır adalet aradıklarını belirtti. Eşini kaybeden bir kadın, “Cumhurbaşkanı çıkar çıkmaz, ‘Şu kadar para yardımı edeceğiz…’ Ya sen ne diyorsun? İçeriden çıkmayan bile vardı o zaman. Yani ‘Ben sizin acınızı satın alıyorum, susun’ diyor. Biz yıllarca ‘adalet’ diye uğraştık ama onlar hepsini dışarıya saldı. İnsanları da parayla susturup yollarına bakıyorlar” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Manisa'nın Soma ilçesinde maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin yakınlarıyla buluştu. Çocuklarını ve eşlerini kaybeden kadınlar, 8 yıldır adalet aradıklarını belirtti. Eşini kaybeden bir kadın, "Cumhurbaşkanı çıkar çıkmaz, 'Şu kadar para yardımı edeceğiz…' ya sen ne diyorsun? İçeriden çıkmayan bile vardı o zaman. Yani 'Ben sizin acınızı satın alıyorum, susun' diyor. Biz yıllarca 'adalet' diye uğraştık ama onlar hepsini dışarıya saldı. İnsanları da parayla susturup yollarına bakıyorlar" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Soma İlçe Başkanlığı'nda 8 yıl önce meydana gelen faciada yaşamını yitiren madencilerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Eşini kaybeden bir kadın, "Eşlerimizi kaybettik, acıyı hala yaşıyoruz. Ama toplum olarak buna alıştırdılar. 'Eşin öldü emeklin var. Para verdiler…' Bartın'da 41 şehidimiz oldu. Toplumsal hemen paraya bakıyor. Ben artık bunlardan yoruldum, bıktım. 1 buçuk trilyon para verecekler. Öyle alıştırdı ki devlet bu toplumu. Acısına bile bakmıyor parasal kısmına bakıyorlar. Acıyı satın alıyorlar. Bu bizi öyle yaralıyor ki. 301 kişiyi öldürenler en ağır cezaları alsalardı şu an Bartın'da bu facialar olmayacaktı. Biz eşlerimizi kaybettik çocuklarımız babasız kaldı. Biz 4 yıl mücadelemizi verdik ama istediğimiz adaleti bulamadık. Hakimi, savcıyı değiştirdiler. Bir daha bu acılar yaşanmasın, anneler eşler ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın istiyoruz. 9 yıldır bu acıyı yaşayan ağlayan biziz" dedi.

"ADALET NEREDE DİYE SORAMADIK"

Somada oğlunu kaybeden bir kadın ise, "Biz Soma'da soramadık 'adalet nerede' diye. Ama Uğur'umun çocukları soracak bundan eminim" dedi.

Eşini kaybeden bir kadın ise, "Cumhurbaşkanı çıkar çıkmaz, 'Şu kadar para yardımı edeceğiz…' ya sen ne diyorsun? İçeriden çıkmayan bile vardı o zaman. Yani 'Ben sizin acınızı satın alıyorum, susun' diyor. Biz yıllarca 'adalet' diye uğraştık ama onlar hepsini dışarıya saldı. İnsanları da parayla susturup yollarına bakıyorlar. Ermenek'tekilerle de görüşüyorum. Daha tazminatını almamış o insanlar" diye konuştu.

"DEFALARCA AK PARTİYE GİTTİM, NEDEN? KARNIM AÇ"

Oğlunu kaybettikten sonra siyasetçilerin manevi olarak kendisine destek olmadığından yakınan bir başka vatandaş ise, "Sadece benim oğlum ölmedi. Herkesin acısı var ama ben çok derinden yaşadım acımı, kimse yoktu. Defalarca AK Parti'ye gittim. Neden? Nefes alıyorum, karnım aç. Elektrik su parası geliyor. Gidecek yer yok. İçim yana yana gittim" diyerek yaşadığı süreci anlattı.

Nazlıaka da "Size söz veriyorum. İlk seçimlerden sonra bunların bütün bunların hesabını soracağız. Adalet yerini bulmadıkça suçlular cezalandırılmadıkça, sorumlu olan siyasetçilerden biri bile istifa etmedikçe bu olaylar devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Manisa haberleri | Manisa'da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi Manisa haberleri | Manisa'da bağ evinde kaçak şarap ele geçirildi Narkotik uygulamasında 10 şüpheli yakalandı Narkotik uygulamasında 10 şüpheli yakalandı

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haberleri... Soma Maden Faciasında Eşini Kaybeden Kadın: 'Cumhurbaşkanı Çıkar Çıkmaz 'Şu Kadar Para Yardımı Edeceğiz. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:11:42. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa haberleri... Soma Maden Faciasında Eşini Kaybeden Kadın: "Cumhurbaşkanı Çıkar Çıkmaz 'Şu Kadar Para Yardımı Edeceğiz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement