Manisa haczedilen hastanenin çalışanları, icra memurlarını içeri sokmayınca arbede çıktı
38 dakika önce
MANİSA Haczedilen hastanenin çalışanları, icra memurlarını içeri sokmayınca arbede çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
MANİSA Haczedilen hastanenin çalışanları, icra memurlarını içeri sokmayınca arbede çıktı
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