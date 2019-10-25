Son Dakika Haberleri: Manisa haczedilen hastanenin çalışanları, icra memurlarını içeri sokmayınca arbede çıktı
Son Dakika Güncel Manisa haczedilen hastanenin çalışanları, icra memurlarını içeri sokmayınca arbede çıktı

Manisa haczedilen hastanenin çalışanları, icra memurlarını içeri sokmayınca arbede çıktı

38 dakika önce

MANİSA Haczedilen hastanenin çalışanları, icra memurlarını içeri sokmayınca arbede çıktı.

MANİSA Haczedilen hastanenin çalışanları, icra memurlarını içeri sokmayınca arbede çıktı

Manisa haczedilen hastanenin çalışanları, icra memurlarını içeri sokmayınca arbede çıktı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
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