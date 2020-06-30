MANİSA Hafriyat döküm alanında yangın - Son Dakika

MANİSA Hafriyat döküm alanında yangın

Hafriyat döküm alanında yangınMANİSA'nın Kula ilçesinde, hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Hafriyat döküm alanında yangın

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MANİSA'nın Kula ilçesinde, hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Akşam saatlerinde, Sandal Mahallesi'ndeki hafriyat alanında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki kuru otlara da sıçrayan yangın, Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için seferber olan Sandal Mahallesi Muhtarı Ahmet Gökçe de, eline geçirdiği bez parçaları ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Paniğe neden olan yangın çevredeki ekili tarlalara sıçramadan söndürüldü.

İtfaiye, Sandal, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:14 Kaynak: DHA

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