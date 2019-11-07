Manisa hamile kadın kazada yaralandı

Hamile kadın kazada yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 aylık hamile Azerbaycan uyruklu Mammadova Sonakhanım (28) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sonakhanım'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi ile Şehit Oğuz Erbay Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hasan Arslan (42) yönetimindeki 42 D 1999 plakalı otomobil, Sema Dumanlı'nın (30) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete kavşakta arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu Mammadova Sonakhanım (28) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Sonakhanım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.