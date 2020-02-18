Manisa hamilelik ve kürtaj yalanıyla 5 bin lira dolandırılmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa hamilelik ve kürtaj yalanıyla 5 bin lira dolandırılmış - Son Dakika

Manisa hamilelik ve kürtaj yalanıyla 5 bin lira dolandırılmış

7 saat önce

Hamilelik ve kürtaj yalanıyla 5 bin lira dolandırılmışMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evli A.Ü.'nün, yasak aşk yaşadığı kadın tarafından hamilelik yalanıyla kandırılıp, kürtaj yaptırma bahanesiyle 5 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

Hamilelik ve kürtaj yalanıyla 5 bin lira dolandırılmış

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evli A.Ü.'nün, yasak aşk yaşadığı kadın tarafından hamilelik yalanıyla kandırılıp, kürtaj yaptırma bahanesiyle 5 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. A.Ü.'nün şikayeti üzerine gözaltına alınan D.Ö., tanışmalarına aracılık eden arkadaşı G.K. ve kontrole gittiklerinde D.Ö.'nün hamile olduğu yalanını söyleyen kadın doğum uzmanı doktor T.B. sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Turgutlu'da yaşayan ve evli olduğu öğrenilen A.Ü., bir süre önce birlikte çalıştığı G.K. tarafından tanıştırıldığı D.Ö. isimli kadın ile birlikte olmaya başladı. D.Ö., bir süre sonra hamile olmadığı halde A.Ü.'ye kendisinden bir bebek beklediğini söyledi. D.Ö., daha önceden para karşılığı anlaştığı bir hastanede görevli kadın doğum uzmanı doktor T.B.'ye de, birlikte kontrole gittiklerinde A.Ü.'ye hamile olduğunu ve istemeleri halinde 5 bin liraya kürtaj yapabileceklerini söylemesini istedi. T.B., birlikte hareket ettiği D.Ö.'nün bu isteğini yerine getirdi. A.Ü., kabul edip, kürtaj için istenen 5 bin lirayı verdi. Ancak A.Ü., geçen ay kadın arkadaşının hamile olmadığını öğrenip, dolandırıldığını anlayınca soluğu Turgutlu Cumhuriyet Başsavclığı'nda alıp, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan Savcılığın talimatı üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ö., G.K. ve kadın doğum uzmanı doktor T.B.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa hamilelik ve kürtaj yalanıyla 5 bin lira dolandırılmış

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:13 Kaynak: DHA
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