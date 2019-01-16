Manisa Hasta Yakını, Kadın Doktora Yumruk Atıp, Boğazını Sıktı
51 dakika önce
Hasta yakını, kadın doktora yumruk atıp, boğazını sıktı (geniş haberi geçilecek)MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Nalan Uygun (46), tartıştığı hasta yakını Mustafa F. (26) tarafından darbedildi.
Hasta yakını, kadın doktora yumruk atıp, boğazını sıktı (geniş haberi geçilecek)
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Nalan Uygun (46), tartıştığı hasta yakını Mustafa F. (26) tarafından darbedildi. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa
), (DHA
)-
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:11 Kaynak: DHA
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