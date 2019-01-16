Son Dakika Haberleri: Manisa Hasta Yakını, Kadın Doktora Yumruk Atıp, Boğazını Sıktı

Manisa Hasta Yakını, Kadın Doktora Yumruk Atıp, Boğazını Sıktı

51 dakika önce

Hasta yakını, kadın doktora yumruk atıp, boğazını sıktı (geniş haberi geçilecek)MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Nalan Uygun (46), tartıştığı hasta yakını Mustafa F. (26) tarafından darbedildi.

Hasta yakını, kadın doktora yumruk atıp, boğazını sıktı (geniş haberi geçilecek)

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Nalan Uygun (46), tartıştığı hasta yakını Mustafa F. (26) tarafından darbedildi. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:11 Kaynak: DHA

Turgutlu, Manisa, Güncel
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