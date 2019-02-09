Son Dakika Haberleri: Manisa Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

Manisa Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

34 dakika önce

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıManisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın 4'ncü katında oturan Nurdane Karacaova'nın 'Tekir' adlı yavru kedisi, havalandırma boşluğuna düşüp mahsur kalınca, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Manisa Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın 4'ncü katında oturan Nurdane Karacaova'nın 'Tekir' adlı yavru kedisi, havalandırma boşluğuna düşüp mahsur kalınca, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kurtuluş Mahallesi Şehitler Yolu 101 numaradaki 5 katlı apartmanın 4'ncü katında oturan Nurdane Karacaova'ya ait 'Tekir' adlı yavru kedi, yaklaşık 12 metre yükseklikten, havalandırma boşluğuna düştü. Burada mahsur kalan kedinin sesini duyan apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, zemin katta oturan Halil Şen'in evinin tuvalet penceresinden, özel bir aparatla kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, Karacaova'ya teslim edildi. Apartman sakinleri, itfaiye görevlilerine teşekkür etti. Kedinin sahibi Karacaova ise, Kedimiz bir gündür yoktu. Bir yerlerden ses geliyordu ama aşağı düştüğünü düşünmemiştik dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:53 Kaynak: DHA

Turgutlu, Manisa, İtfaiye, 3. Sayfa
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