Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği aylık toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği aylık toplantısını gerçekleştirdi

Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği aylık toplantısını gerçekleştirdi

09.02.2022 08:42

Toplantıya Manisa İl Dernekler Müdürü Tekin Güzel ve Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mahmut Alioğlu ayrıca Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği üyesi 14 dernek başkanı katıldı.

Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği aylık toplantısını gerçekleştirdi.

Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Ragıp Güneş Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneğinin 14 dernektenoluştuğunu ve Manisa'nın en büyük sivil toplum örgütü olduğuna vurgu yaptı. Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Ragıp Güneş sözlerine şöyle devam etti;

" Manisa İl Dernekler MüdürümüzTekin Güzel ve Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mahmut Alioğlutoplantımıza katıldıkları için teşekkür ederim. Manisa İl Dernekler MüdürümüzTekin Güzel beyDerneğimizi projeler ve mevzuat hakkında bilgilendirme yaptı.Biz kültürümüzü yaşamak ve ekonomiye katkı vermek ayrıcaManisa'nın bir parçası olmak istiyoruz. Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği büyüyerek çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Manisa İl Dernekler MüdürüTekin Güzel ise Manisa'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneğini ziyaretettiği için mutlu olduğunu dile getirdi. AyrıcaManisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Ragıp Güneş ve14dernek başkanına teşekkür etti.

Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mahmut Alioğlu ise önümüzdeki günlerde Manisa'da Hamsi Festivali gerçekleştirecekleri söyledive Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği üyelerini Hamsi Festivaline davet etti.

Kaynak: Bültenler
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