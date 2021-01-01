Manisa, hindi ve piliçte yaklaşık 30 milyon besi kapasitesine ulaştı - Son Dakika

Manisa, hindi ve piliçte yaklaşık 30 milyon besi kapasitesine ulaştı

01.01.2021 11:27
Manisa, hindi ve piliçte yaklaşık 30 milyon besi kapasitesine ulaştı, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen kümes hayvancılığı merkezlerinden Manisa'da piliç ve hindide üretim kapasitesi son dönemde devreye alınan yatırımlarla 30 milyon adede yaklaştı.

Türkiye'nin önde gelen kümes hayvancılığı merkezlerinden Manisa'da piliç ve hindide üretim kapasitesi son dönemde devreye alınan yatırımlarla 30 milyon adede yaklaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre kentte 82 işletmeye ait 181 kümeste yıllık 1 milyonu aşkın hindi, 634 işletmedeki 1411 kümeste ise yaklaşık 29 milyon adet piliç yetiştiriliyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hindi yetiştiriciliğinin desteklendiği ilde 80 bin kapasiteli 11 proje için de yapım süreci devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, Manisa'nın geniş tarımsal kapasiteye ve kümes hayvancılığı kültürüne sahip olması, bununla birlikte işleme tesislerine yakınlığıyla kanatlı eti sektörü için bir merkez konumuna geldiğini söyledi.

Bakanlığın sağladığı desteklerle son yıllarda bu alanda önemli bir atılımın yaşandığına işaret eden Öztürk, "Manisa, etlik broiler piliçte 28 milyonun üzerinde kanatlı varlığıyla Türkiye birincisi konumunda. 82 hindi işletmesinin toplam 181 kümesinde de 1 milyon 30 bin adet hindi varlığımızla yine Türkiye'de lideriz. Ülkemizdeki hindi varlığının yüzde 25'i ilimizde bulunmakta. Biz kanatlı eti üretiminde Türkiye'yi besliyoruz, kanatlı etinin ülkedeki başkentiyiz." dedi.

Hindi yetiştiriciliği ihracatı artırıyor

Kentte kanatlı besiciliği yatırımları için bakanlığın uyguladığı destek programlarının devam ettiğini, 14. etap çağrı döneminde hindi kümeslerine yüzde 50 hibe sağlandığını dile getiren Öztürk, büyük kesimhanelere ve önde gelen tüketim pazarlarına yakın olan kentte sektörün gelişimini sürdüreceğini ifade etti.

Öztürk, özellikle hindi çiftliği yatırımlarının artmasının Türkiye'nin bu alandaki ihracatına olumlu yansıdığına işaret ederek, 10 yıl önce 2 bin ton seviyesinde olan hindi eti ihracatının 2019'da 17 bin ton seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Kümes hayvancılığıyla uğraşan Coşkun Türkseven de bir fabrikadan emekli olduktan sonra TKDK hibesiyle kanatlı eti sektörüne girdiğini belirterek, "Devletin verdiği destek ve hibe kararımızda etkili oldu. Aldığımız hibeyle kümesimizi yaptıktan sonra büyüdük ve geliştik. Daha sonra kendi öz kaynaklarımızla kümes sayımızı artırdık, 2 kümes daha yaptık." diye konuştu.

Kümes Hayvancılığı, Türkiye, Manisa, Hindi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Manisa, hindi ve piliçte yaklaşık 30 milyon besi kapasitesine ulaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Sevdiği kızla evlenemediği için intihara kalkışan genç böyle kurtarıldı Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı
Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor         
11:48
Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü         
10:12
"Banker Bilo" gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu         
10:01
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı         
09:36
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi         
07:48
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 11:57:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa, hindi ve piliçte yaklaşık 30 milyon besi kapasitesine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei