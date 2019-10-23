Son Dakika Haberleri: Manisa hint keneviri yetiştiricileri fotopakana yakalandı
Son Dakika Güncel Manisa hint keneviri yetiştiricileri fotopakana yakalandı

Manisa hint keneviri yetiştiricileri fotopakana yakalandı

20 dakika önce

Hint keneviri yetiştiricileri fotopakana yakalandıManisa'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda, Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa hint keneviri yetiştiricileri fotopakana yakalandı, System.String[]

Hint keneviri yetiştiricileri fotopakana yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda, Hint keneviri ele geçirildi. Yaban hayatı kontrol için araziye yerleştirilen fotokapan görüntülerinden de Hint kenevirlerini ektiği belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Şirinyer Mahallesi Çukur Tarla mevkisindeki ormanlık alana Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Uyuşturucu arama köpeği 'Volta' ile bölge, geçen cumartesi günü kontrol edildi. Ormanlık alana damlama sulama sistemi kurulduğu belirlendi, ekili 785 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekimi kimin yaptığının tespiti için çalışma yapan jandarma ekipleri, yaban hayatını takip etmek için araziye yerleştirilen fotokapanları da kontrol etti. Fotokapan görüntülerini inceleyen ekipler, ekimi Ü.Ş. (33) ile Y.A.'nın (45) yaptığını tespit etti. Geçen pazartesi operasyon yapan ekipler, Ü.Ş. ve Y.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Görüntü

------------

Drone ile arazideki kenevirlerden görüntü

Jandarmadan görüntü

Haber- Kamera Emre SAÇLI SALİHLİ (Manisa), (DHA)

Jandarma, Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da 11 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan adamı önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Fatih Portakal'a Adnan Selçuk Mızraklı tepkisi 94 yaşındaki kadını, çocukları sokağa attı Son dakika: MSB, Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe 2 bin 330 kişinin başvurduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:31:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa hint keneviri yetiştiricileri fotopakana yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]