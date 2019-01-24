Manisa Huzur Operasyonunda Aranan 4 Kişi Yakalandı

Huzur operasyonunda aranan 4 kişi yakalandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde 135 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

Huzur operasyonunda aranan 4 kişi yakalandı



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 135 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş.'nin (41) de aralarında bulunduğu 4 kişi, denetimde yakalanarak gözaltına alındı.



Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün (çarşamba) saat 21.00- 00.00 saatleri arasında 135 polisin katılımıyla 'Kasaba Huzur' adlı operasyon yaptı. Zırhlı araç destekli 12 mahalle 27 metruk bina, 14 okul ve 20 park ve bahçe kontrol edildi. Denetimde 1107 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 166 araç kontrol edildi. 12 araç sürücüsüne çeşitli gerekçelerden 2 bin 421 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'mal beyanında bulunmamak' ve 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' gibi 24 suçtan aranan hakkında, 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. (41) ile 'basit yaralama suçu'ndan aranan Ş.Ç. (52) ve S.B. (18), 'görevi yaptırmamak için direnme suçu'ndan aranan H.B. (36) denetimde yakalandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı

Burnu Düşen Sosyal Medya Fenomeni, Tehdit İddialarına Cevap Verdi

PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi

Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz