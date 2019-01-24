Son Dakika Haberleri: Manisa Huzur Operasyonunda Aranan 4 Kişi Yakalandı

Manisa Huzur Operasyonunda Aranan 4 Kişi Yakalandı

28 dakika önce

Huzur operasyonunda aranan 4 kişi yakalandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde 135 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

Manisa Huzur Operasyonunda Aranan 4 Kişi Yakalandı, System.String[]
Huzur operasyonunda aranan 4 kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 135 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş.'nin (41) de aralarında bulunduğu 4 kişi, denetimde yakalanarak gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün (çarşamba) saat 21.00- 00.00 saatleri arasında 135 polisin katılımıyla 'Kasaba Huzur' adlı operasyon yaptı. Zırhlı araç destekli 12 mahalle 27 metruk bina, 14 okul ve 20 park ve bahçe kontrol edildi. Denetimde 1107 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 166 araç kontrol edildi. 12 araç sürücüsüne çeşitli gerekçelerden 2 bin 421 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'mal beyanında bulunmamak' ve 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' gibi 24 suçtan aranan hakkında, 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. (41) ile 'basit yaralama suçu'ndan aranan Ş.Ç. (52) ve S.B. (18), 'görevi yaptırmamak için direnme suçu'ndan aranan H.B. (36) denetimde yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:15 Kaynak: DHA

Turgutlu, Manisa, Huzur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı Burnu Düşen Sosyal Medya Fenomeni, Tehdit İddialarına Cevap Verdi

PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:43:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Huzur Operasyonunda Aranan 4 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]