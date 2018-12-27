Manisa İç Savaştan Kaçan Afgan Gencin Hayali Doktor Olmak

Afganistan'daki iç savaşta annesinin yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye'ye sığınmacı olarak gelen 17 yaşındaki Danıyal Danısh, okuldaki başarısıyla göz dolduruyor.

Afganistan'daki iç savaşta annesinin yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye'ye sığınmacı olarak gelen 17 yaşındaki Danıyal Danısh, okuldaki başarısıyla göz dolduruyor. Hayalinin doktor olarak ülkesine dönmek olduğunu belirten Danısh, Orada yardım bekleyen insanlara ulaşacağım dedi.



Afganistan'da süren iç savaş nedeniyle ülkesini terk edip, ailesiyle birlikte Manisa'nın Yunusemre ilçesine yerleşen 17 yaşındaki Danıyal Danısh, Türkiye sevdası ve eğitimdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Danısh, Afganistan'da çıkan iş savaşta 7 yıl önce matematik öğretmeni olan annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Yaklaşık 3.5 yıl önce Afganistan'ın Bamyan şehrinden Manisa'ya geldiğini belirten Danısh, TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 3'üncü sınıfında eğitimine devam ediyor. Okulunun yanı sıra Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nda, matematik ve satranç kurslarına katılan Danısh, Afganistan'da hiç oynamadığı satrancı Manisa'da öğrendikten sonra yapılan turnuvalarda il dördüncüsü oldu. Okulundaki başarıları nedeniyle takdir, onur ve teşekkür belgeleri alan Danısh, hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi.



'AFGANİSTAN'DA EVDEN ÇIKAMADIM, OKULA GİDEMEDİM'



Teyzesi, erkek kardeşi ve babasıyla birlikte iki odalı bir evde yaşamını sürdüren Danısh, Afgan olmaktan gurur, Türk bayrağı altında yaşamaktan da şeref duyduğunu duyduğunu vurgulayarak, yaşadıklarını şöyle anlattı



Afganistan'da yaşarken çok büyük zorluklar yaşadım. En acısı da annemi yaşanan olaylar sırasında kaybetmem oldu. Afganistan'da rahmetli annem öğretmen olmasına rağmen ilkokul 3'üncü sınıfa kadar evden çıkamadım. Okuluma gidemedim. Annem, eğitimimi evde verdi. Ülkemde yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldık. Buraya geldiğimizde lise eğitimime başladım. Kendimi burada çok iyi hissettim ve derslerime odaklandım. Daha önce hiç satranç oynamamıştım. Burada öğretmenlerim sayesinde satrançla tanıştım. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Yıldızlar Turnuvası'nda katıldım satrançta dördüncü oldum.



HİKAYE DE YAZIYOR



Edebiyattaki yeteneğini de keşfeden Danıyal Danısh, hikaye yazmaya başladı. Danısh, İlk başta hikaye yazamıyordum, özgüven eksikliğim vardı. Yazdıkça kendime olan özgüvenim yerine geldi. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Bir Hikayem Var' isimli yarışmasına girdim ve burada il genelinde 2'nci seçildim. Hikaye yazmaya devam edeceğim. Bir kitap çıkarmayı düşünüyorum. Afganistan'da yaşanan olaylardaki sağlık ihmallerini görünce, içimde hep onlara ilkyardımda bulunabilme isteği oluştu ama elimden bir şey gelmiyordu. Bu düşüncelerle çocukluğumdan beri hep doktor olmayı hayal ediyorum. Şimdi, eğitim hayatıma Türkiye'de devam ediyorum. Doktor olma hayalimi gerçekleştirip, ülkem Afganistan'a giderek orada yardım bekleyen insanlara ulaşacağım dedi.



'İDEALLERİ OLAN BİR ÖĞRENCİ'



Danısh'in başarılı bir öğrenci olduğunu belirten TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Niyazi Akkuş, Danıyal çok azimli, çok çalışkan bir çocuk. Geçtiğimiz yıllarda bir çok başarı belgesi almaya hak kazandı. Bizim eğitimde olmazsa olmazımız insan. Sonra her şey ülke için diyoruz. Bu nedenle yabancı olup olmaması hiç önemli değil. Danısh, başarılı bir öğrenci. Elimizden gelen bütün desteği kendisine vermekteyiz. Hedefleri idealleri olan bir öğrenci. Bizde kendisinin topluma faydalı olabilmesi için elimizden gelen imkanları sunuyoruz diye konuştu.

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