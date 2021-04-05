Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
05.04.2021 14:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Nisan sabah saatlerinden itibaren Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Nisan sabah saatlerinden itibaren Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, güney yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Fırtına ve kuvvetli rüzgarın 6 Nisan sabah 09.00 ila 22.00 saatlerinde etkili olması bekleniyor. - MANİSA
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