Manisa için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve 6 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya 19 Mart Cuma günün ilk saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışın cuma akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü yağışların, Manisa il merkezi ile Turgutlu, Ahmetli, Salihli,

Gölmarmara, Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. - MANİSA