Son Dakika Haberleri: Manisa İçki Masasında Arkadaşını Öldürdü

Manisa İçki Masasında Arkadaşını Öldürdü

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir evde birlikte içki içerken aralarında tartışma çıkan iki arkadaştan Ahmet Y.'nin (Yakut) (25) av tüfeğiyle vurduğu Hamza Yamaç (27) öldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir evde birlikte içki içerken aralarında tartışma çıkan iki arkadaştan Ahmet Y.'nin (Yakut) (25) av tüfeğiyle vurduğu Hamza Yamaç (27) öldü. Ahmet Y., eve gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında, Sinirli Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlere kadar içki içen çiftçi Ahmet Y. ile kendisi gibi çiftçilik yapan evli ve 1 çocuk babası Hamza Yamaç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ahmet Y, tartıştığı arkadaşı Yamaç'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ekibi sevk edildi. Eve gelen jandarma ekipleri, Ahmet Y.'yi av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı. Öldüğü belirlenen Hamza Yamaç'ın cesedi ise yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmet Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:08 Kaynak: DHA

Jandarma, Manisa, Güncel
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