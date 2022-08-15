Manisa'da 'Kabin Takın Hayatta Kalın' projesinin kapanış toplantısı yapıldı

MANİSA (İHA) – Manisa'da traktör devrilmesi sonucu meydana gelen ölümlü kazaları en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen "Kabin Takın Hayatta Kalın" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda traktörlere rops demiri ya da kabin taktırılmasının hayati önemi verilen örneklerle anlatıldı.

Manisa'da "Kabin Takın Hayatta Kalın" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Valiliği koordinasyonunda Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Proje Birimi Uzmanı Nurullah Şengül tarafından yazılan proje AB Sivil Düşün Programı tarafından finanse edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin de proje paydaşı olduğu toplantıda traktörlere rops demiri ya da kabin taktırılmasının önemi verilen örneklerle anlatıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Manisa Valiliği AB Proje Koordinatörü Ural Sevener, Manisa'nın 2022 Ocak ayı sonu itibariyle 96 bin 794 adet traktör mevcudu ile Türkiye'de traktör sayısı bakımından 1. sırada olduğunu söyledi. TÜİK verilerine göre Manisa'nın traktör varlığının Türkiye ortalamasına göre yüzde 6'sını oluşturduğuna dikkati çeken Sevener, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2020 yılında yaşanan traktör kazası 2 bin 997 adettir. Traktör kazalarında ölüm oranı yüzde 70'tir. Manisa İl Jandarma Komutanlığı verilerine göre 2020-2021 yıllarında Manisa ili sınırları içerisinde trafik kazası sonucunda 59 kişi olay mahallinde hayatını kaybetmiş, bu ölümlerin 40'ı traktör kaynaklı kazadır. Ölümle sonuçlanan traktör kazalarında en çok yaşanan durum genellikle devrilme kaynaklıdır. Halen pek çok traktörün devrilme koruma sistemi olan rops demiri ve traktör kabini olmadan kullanılması devrilmeye bağlı ölümleri artırmaktadır" dedi.

Traktör kazalarından örnekler sunan Sevener, proje çerçevesinde açık alanda tarımda iş güvenliği, ilkyardım ve güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin verildiğini hatırlatarak "Traktörler, tarımsal faaliyetlerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Günlük yaşamda ulaşım aracı olarak kullanma alışkanlığı ve sosyo-ekonomik nedenlerle Türkiye'de traktörlere olan talep oldukça yüksektir. Traktörler tarımda üretim ve etkinliği artırmak için kullanılan en hayati, ancak bir o kadar da ölümcül araçlardır. Bu projenin çıkış noktası sürücülerin davranışlarını değiştirmede bilgi temelli eğitim programlarının yanı sıra görsel etkileşimden de yararlanarak rops demiri kullanımı konusunda farkındalığı artırmaktır" diye konuştu.

Sevener, projenin saha çalışmaları başladığında Salihli ve Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteklerinin yanında, halkın birebir destek vererek projenin kamu spotlarının çekimlerinde gönüllü yer almaları, evlerini, tarlalarını traktörlerini gönüllü olarak kullandırmaları, projeyi etkinlik ve farkındalık anlamında güçlendirildiğine dikkati çekti.

Toplantıda konuşan Manisa Valisi Karadeniz, "Biz eğer gençlerimizin köylerde kalmasını istiyorsak köylerdeki tüm yaşam koşullarını şehre yakın hale getirmemiz gerekiyor. O imkanları sağlarsak köyleri daha cazip hale getirmiş oluruz. Hedefimiz de bu olmalı ve tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak bu doğrultuda gayret göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Köylerde yaşayanlar için traktörün hem ulaşım aracı hem de üretim aracı olarak kullanıldığını belirten Vali Karadeniz, "Traktör kullanımını güvenli bir şekilde olması konusunda özellikle güvenlik güçlerimiz ve birçok kuruluşumuzun büyük gayretleri var. Bu konuda traktör kullanıcılarını bilinçlendirmeye yönelik kampanyalar düzenleniyor. Ama elimizdeki verilere dayanarak söylüyorum ki bunların kullanıcılar üzerinde çok da istediğimiz ölçüde etki bırakmadığını, bu eksikliğin sürdüğünü görüyoruz. Biz bugün traktör kazalarındaki ölüm oranının yüzde 70 olduğundan bahsediyorsak, 100 tane traktör kazasından 70'i ölümle sonuçlanıyorsa bu ciddi bir orandır. Elbette sürüş güvenliğini sağlayarak kaza yapmamak esas olmalı ama kaza olduğunda da o kaza sonucunda da kimsenin hayatının kaybetmemesi, bunun en az seviyeye çekilmesi, kimsenin sakat kalmaması da burada ana hedefimiz olmalıdır" dedi.

Traktör kazalarında yaşanan ölüm oranını en aza indirmek için test edilmiş ve denenmiş kurallara mutlaka uyulması gerektiğini dile getiren Vali Karadeniz, "Bu basit alışkanlıkları insanlara kazandırmamız gerekiyor. İşte kabin kullanımı da traktörde bunların başında gelen ana faktör. Yine traktörlerin arkasında reflektör bulundurulması özellikle ulaşım yollarına çıkan traktörlerin için gece görünürlüğü sağlayacak şekilde reflektör kullanılması diğer sürücülerin güvenliği açısından oldukça önemli. Bu da alışkanlıkla ilgili bir konu. Bu alışkanlıkları sürücülerimize kazandırıncaya kadar gayretlerimizi sürdürmeliyiz. İşte 'Kabin Takın Hayatta Kalın' projesi de bu çerçevede düzenlenen bir proje. Bu projede birçok kurumumuz ortak hareket ediyor. Bu da gösteriyor ki bu konuda hepimiz hemfikiriz" diye konuştu.

Toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Tugay Komutan vekili Albay Enver Sungur, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Valiliği AB Proje Koordinatörü Ural Sevener ile projeye destek veren kuruluşların temsilcileri ile proje gönüllüsü çiftçiler katıldılar.

Projeye katılarak destek verenlere plaket ve teşekkür belgeleri ile hediyeleri Vali Karadeniz ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi. - MANİSA