Son Dakika Haberleri: MANİSA İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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MANİSA İKİ DUVAR ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki duvar arasında sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki duvar arasında sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Bugün saat 11.00 sıralarında, Yedieylül Mahallesi Aydemir Sokak'taki evlerinin bahçesinde oynayan çocuklar, iki binanın duvarı arasından bir yavru kedi sesi geldiğini fark etti. 1 metre derinliğindeki iki duvar arasına sıkışan kediyi kendi imkanları ile kurtaramayan çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel bir aparat ile iki duvar arasına sıkışan kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, sokağa bırakıldı.
Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:42 Kaynak: DHA
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