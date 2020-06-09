MANİSA İki odalı evden 15 ton çöp çıktı - Son Dakika

İki odalı evden 15 ton çöp çıktı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde çöp ihbarı üzerine bir konuta giden belediye ekipleri, yaklaşık 15 ton atık çıkardı.
Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri çöp ev ihbarı üzerine harekete geçti. Yeni Mahalle Fırat Caddesi 72 numarada yalnız yaşayan 65 yaşındaki Mehmet C.'nin evine giden ekipler, konuttan 15 ton çöp çıkardı. 30 metrekarelik 2 odalı evdeki atıkları temizleyen ekipler, atıkları ise çöp depolama alanına götürdü. Ev sahibinin temizlik sırasında belediye ekiplerinin çöplerini çıkarmamasını istediği de görüldü.