MANİSA İki yabancı dil bilen taksici Talip, turistlerin tercihi - Son Dakika

MANİSA İki yabancı dil bilen taksici Talip, turistlerin tercihi

İki yabancı dil bilen taksici Talip, turistlerin tercihiMANİSA'da taksicilik yapan 'Amerikalı' lakaplı Talip Kaya (49), bildiği İngilizce ve Rusça dilleriyle kente gelen turistlerden talep görüyor.

İki yabancı dil bilen taksici Talip, turistlerin tercihi

MANİSA'da taksicilik yapan 'Amerikalı' lakaplı Talip Kaya (49), bildiği İngilizce ve Rusça dilleriyle kente gelen turistlerden talep görüyor.

Evli ve 4 çocuk babası Talip Kaya, 11 yıldır yaptığı taksicilik mesleğinde bildiği İngilizce ve Rusça ile meslektaşlarının bir adım önüne geçiyor. ABD'de 5 yıl, Rusya'da ise 2 yıl kalıp, çeşitli işlerde çalışan Kaya, öğrendiği dillerin meyvesini alıyor. Kentte gelen yabancı turistlerin gözdesi olan Kaya, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) gelen yabancı turistlere de rehberlik yapıyor.

Öğrenmeyi sevdiğini ve başka diller öğrenmek için çaba harcadığını söyleyen Kaya, özellikle yabancı dil bildiğini gören müşterilerinin şaşırdığını söyledi.

Yabancı dilleri 7 yıl yurt dışında kalarak öğrendiğini dile getiren Kaya, "Yabancı turistlerin beni tercih etmesinin en önemli sebebi, İngilizce ve Rusçayı çok iyi bilmem. Şu an Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrika ile çalışıyorum. Yurt dışından gelen misafirleri havaalanından alarak, Manisa'ya getirmekteyim. Gerçekten bu işi severek yapıyorum. İki dili bildiğimden müşterilerim de memnun oluyor ve tercih ediliyorum. Özellikle bu duruma şaşıran müşterilerim beni soru yağmuruna tutuyor. Rusya'da 2 sene, Amerika'da ise 5 yıl kaldığım için dilleri öğrendim. Yaşım 49 olmasına rağmen halen daha öğrenme isteğim var. Daha fazla dil öğrenmek için çabam var ve öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

MANİSA İki yabancı dil bilen taksici Talip, turistlerin tercihi

İngilizce, Yabancı, Manisa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA İki yabancı dil bilen taksici Talip, turistlerin tercihi - Son Dakika

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