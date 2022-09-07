Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

07.09.2022 15:54
Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 46,96 gram metamfetamin, 1,8 gram esrar, 6 adet sentetik ecza, 7 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirilirken, 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen A.Ö. (29), M.B. (22) ve E.A. (30) isimli 3 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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Edirne'deki operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi Edirne'deki operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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