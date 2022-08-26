Manisa'da FETÖ ve DEAŞ'tan 2 gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da FETÖ ve DEAŞ'tan 2 gözaltı

26.08.2022 11:57
Manisa'da FETÖ ve DEAŞ'tan 2 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde biri DEAŞ militanı şüphesi diğeri de 6 yıldır FETÖ firarisi olarak aranan iki kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde biri DEAŞ militanı şüphesi diğeri de 6 yıldır FETÖ firarisi olarak aranan iki kişi gözaltına alındı.

Manisa'da yabancı uyruklu bir şahıs Suriye'de DEAŞ terör örgütünde savaşçı olarak faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınırken, 2016 yılından beri aranan ve hakkında FETÖ silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yakalama kararı bulunan emekli din kültürü öğretmeni gözaltına alınarak işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yabancı uyruklu şahıs DEAŞ'tan yakalandı

DEAŞ/İŞİD silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütüne katılarak Suriye'de savaşçı olarak faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen Suriye uyruklu İ.S. isimli şahıs 25 Ağustos günü saat 06.00 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

FETÖ firarisi 6 yıl sonra yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bir diğer çalışmada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme suçundan 2016 yılından beri firari olarak aranan ve hakkında yakalama emri bulunan; emekli din kültürü öğretmeni, esnaf ve avukat yapılanmasında sohbet hocası olan M.S.O. isimli şüpheli şahıs Yunusemre ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. M.S.O. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da FETÖ ve DEAŞ'tan 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da FETÖ ve DEAŞ'tan 2 gözaltı - Son Dakika
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