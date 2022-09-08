Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda narkotik madde ele geçirilirken bir kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmada U.B. (33) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 226 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 810 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.B. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA