Manisa'da jandarma ve polisten "olay yeri güvenliği" eğitimi - Son Dakika
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Manisa'da jandarma ve polisten "olay yeri güvenliği" eğitimi

20.09.2022 16:50
Manisa'da jandarma ve polisten "olay yeri güvenliği" eğitimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlık, itfaiye ve AFAD personeline trafik kazalarında "olay yeri güvenliği" eğitimi verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlık, itfaiye ve AFAD personeline trafik kazalarında "olay yeri güvenliği" eğitimi verdi.

Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda jandarma ve polis trafik timlerince verilen seminerde, trafik kazalarına müdahale eden paydaş kurumların personeline kaza öncesi ve sonrası alınacak emniyet tedbirleri, geçiş üstünlüğünün doğru kullanımı, olay yeri güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Manisa'da görev yapan 46 sağlık, 8 AFAD ve 91 itfaiye personeli katıldığı eğitimlerin, il merkezi ve ilçelerde süreceği belirtildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, İtfaiye, Manisa, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da jandarma ve polisten 'olay yeri güvenliği' eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da jandarma ve polisten "olay yeri güvenliği" eğitimi - Son Dakika
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