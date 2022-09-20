Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda jandarma ve polis trafik timlerince verilen seminerde, trafik kazalarına müdahale eden paydaş kurumların personeline kaza öncesi ve sonrası alınacak emniyet tedbirleri, geçiş üstünlüğünün doğru kullanımı, olay yeri güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, İtfaiye, Manisa, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da jandarma ve polisten 'olay yeri güvenliği' eğitimi - Son Dakika

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