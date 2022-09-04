Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları - Son Dakika
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Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları

04.09.2022 23:28
Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Salihli ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 194 kök kenevir ile esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Salihli ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 194 kök kenevir ile esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ve Salihli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yapılan istihbarat çalışmaları çerçevesinde S.K. isimli şahsın yasa dışı kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama faaliyetinde şüpheli S.K.'nin ikametgahına yakın bölgede bulunan ormanlık alan içerisinde, 44 kök kenevir bitkisi, 88.7 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda S.K. ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Ektiği kenevirleri sularken yakalandı

Öte yandan Manisa İl Jandarma Komutanlığı Uluderbent Jandarma Karakol Komutanlığı ve Alaşehir 7nci JASAT ekipleri tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Gülenyaka Mahallesi Tepeyurt Mevkiinde H.D. isimli şahsın bağ evinin yanında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından şüpheli H.D.'nin bağ evine yapılan operasyonda kenevir bitkilerini sulama yaptığı esnada yakalandı. Arazide yapılan aramada 2 farklı noktada boyları 200 santimetre ile 250 santimetre arasında değişen 28 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken H.D. ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Alaşehir ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde de yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği istihbaratını alan jandarma ekipleri bölgede operasyon düzenledi. M.C. isimli şahsın ikametgahında ve çevresinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Alaşehir 7nci JASAT ekipleri ile yapılan aramada boyları 250 santimetre ile 300 santimetre arasında değişen 123 kök kenevir bitkisi ve 1497 gram ağırlığında kurumaya bırakılmış kenevir ele geçirildi. Şüpheli M.C isimli şahıs ise gözaltına alındı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

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