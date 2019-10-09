Manisa İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Manisa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Bu coğrafya Türk'ün de vatanı, Kürt'ün de vatanı, Arap'ın da, Çerkez'in de vatanı. Bunlar bizim zenginliğimiz. Bizim mücadelemiz terör örgütleriyle. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.



Manisa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında toplandı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Deniz, temmuz, ağustos, eylül dönemlerine ait yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Yatırımcı kuruluşlar dönem değerlendirme raporlarına göre ilimizde 319 kamu yatırım projesi uygulandığı, bunların toplam tutarının 4 milyar 915 milyon TL olduğu anlaşılmıştır. Projeler için önceki yıllarda 1 milyar 765 milyon TL harcama yapıldığı, 2019 yılı için bu projelere toplam 533 milyon TL ödenek ayrıldığı görülmüştür. 2019 yılı ödeneğinden 3. Dönem sonu itibariyle 313 milyon TL harcama yapılarak yüzde 59 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2019 yılı 3. Dönem sonu itibariyle bu projelerin 34'ünün tamamlandığı, 200'ünün devam etmekte olduğu, 23'ünün ihale aşamasına getirildiği ve 62 projeye ise henüz başlanamadığı tespit edilmiştir. Başlanamayan projelerin başlanamama sebeplerinin; arsa, ödenek ve hukuki sorunlar olduğu görülmüştür Yatırımcı kuruluşlarımızdan yılın son diliminde daha gayretli çalışmalarını, kendilerine ayrılan ödenekleri kullanmalarını, ayrıca çalışmaların her aşamasında koordinasyon ve işbirliğine en üst düzeyde önem verilmesini bekliyorum" dedi.



Öte yandan Vali Deniz Suriye'ye operasyon hazırlığı içerisinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarılar dileyerek, "Türkiye eski Türkiye değil. Geçmişte oyunlara maruz kalıyordu. Ama şimdi bir taraftan oyun bozuyoruz. Bir taraftan da oyun kuruyoruz. Bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti en büyük devlet. Zoru gördüğü zaman 'süper güç' dediğimiz devletlerin ne hale geldiğini görüyoruz. Bizim oradaki harekatımız tamamen terör örgütüne karşıdır. İsimleri ne olursa olsun terör örgütüdür. Oradaki Kürt vatandaşlarımızın da çoğu bizim oraya varmamızı bekliyor. Çünkü o zalimlerden kurtulmak istiyor. Diyarbakır'da malum partinin binası önünde yüreği sızlayan anneleri gördünüz. Bu örgüt hain bir örgüt. Bu örgüt çocukları kadınları 13-14 yaşında dağa götürüp onların ölümleri üzerinde birileri siyaset ürettiği maalesef vahşi bir örgüt. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti kararlılıkla mücadele ediyor. kafalarını kaldıramıyorlar. Yerli savunma sanayimizde de yüzde 70'lere varıyoruz. Bu müthiş bir şey. Havadan gözetleyebiliyoruz artık. Nefes aldırmıyoruz. Hazırlıklarımız sürüyor. Orada da bu süreçte başarılı operasyonlarımızın bir benzerini daha yapacağız. Bu coğrafya Türk'ün de vatanı, Kürt'ün de vatanı, Arap'ın da, Çerkez'in de vatanı. Bunlar bizim zenginliğimiz. Bizim mücadelemiz terör örgütleriyle. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından kurum ve bölge müdürleri Manisa'da devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. - MANİSA