Manisa İl Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Manisa İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 2. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans sistemi ile yapılan toplantıda, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, MASKİ'nin il genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantıda MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir'de hazır bulundu.

"Vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik yatırımlarımız devam edecek"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, MASKİ olarak il genelindeki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Daha yaşanabilir bir çevre ve daha sağlıklı bir Manisa için yürüttüğümüz atıksu arıtma tesisi hamlesi kapsamında bugüne kadar 321 milyon TL yatırım yaptık. Bereketli Gediz ve Bakırçay Havzalarımızı koruma altında tutmak adına ilimiz genelinde 19 atıksu arıtma tesisimizi başarılı bir şekilde işletiyoruz. 30 milyon TL bedelle Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisimizin de inşaat çalışmalarına başladık. Köprübaşı, Selendi ve Demirci ilçelerimize de yeni atıksu arıtma tesisi kazandırarak tüm ilçelerimizin evsel nitelikli atıksularını arıtmayı hedefliyoruz. Manisa il genelinde 26 kırsal mahallemizde 232 milyon TL yatırımla içme suyu, kanalizasyon ve üstyapı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlimiz genelinde içme suyu sıkıntısı yaşanan yerleşim yerlerinde 16 milyon lira yatırımla 87 adet yeni içme suyu sondajı açım işlerine devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.