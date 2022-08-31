Söz konusu umre programına 15 Eylül 'e kadar kayıt yaptırılabileceğini dile getiren Arba, "Program Mevlit Kandili 'ne denk gelen 7 Ekim'de Medine'de olunacak şekilde planlandı. Manisalı kardeşlerimizin kutsal topraklara gidebileceği umre turumuz 21 gün sürecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Manisa İl Müftülüğünde umre kayıtları başladı - Son Dakika

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