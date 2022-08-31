Manisa İl Müftülüğünde umre kayıtları başladı - Son Dakika
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Manisa İl Müftülüğünde umre kayıtları başladı

31.08.2022 16:43
Manisa İl Müftülüğünde umre kayıtları başladı

Manisa İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba, umre turu kapsamında kayıt almaya başladıklarını söyledi.

Manisa İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba, umre turu kapsamında kayıt almaya başladıklarını söyledi.

Ramazan Arba, Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İl Müftülüğü tarafından hazırlanan, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Doğumunda O'nun Huzurunda" adlı umre organizasyonunu tanıttı.

Söz konusu umre programına 15 Eylül'e kadar kayıt yaptırılabileceğini dile getiren Arba, "Program Mevlit Kandili'ne denk gelen 7 Ekim'de Medine'de olunacak şekilde planlandı. Manisalı kardeşlerimizin kutsal topraklara gidebileceği umre turumuz 21 gün sürecek." diye konuştu.

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Kaynak: AA

gençlik, Manisa, Müftü, Güncel, Son Dakika

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