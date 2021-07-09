Manisa İl Müftülüğü tarafından 2021 yılı Yaz Kur'an kursları başladı - Son Dakika

Geçen yıl koronavirüs nedeniyle ara verilen yaz Kur'an kurslarının başlamasıyla camiler ve Kur'an kursları çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl oldu.

Okulların tatil olmasıyla birlikte veliler çocuklarını maske mesafe ve temizlik kurallarına uygun biçimde kuran kurslarına gönderiyor. 1647 cami, mescit ve Kur'an kursunda eğitim veriliyor. Tarihi Sultan Cami külliyesinde hem kızlara, hem de erkeklere ayrı ayrı eğitim veriliyor. Kızlar cami bahçesinde bulunan Ayşe Hafsa Sultan Kuran Kursunda, erkekler ise cami içinde Kuran öğreniyor.

Sultan Cami İmam Hatibi Ömer Faruk Altunağa, "Yaz kuran kursumuz Sultan Cami Külliyesinde başladı. Hem erkek hem kız öğrencilerimiz eşliğinde eğitimlerimiz devam ediyor. Sultan Cami Külliyesinde sabahtan ve öğleden sonra olmak üzere iki grubumuz var. İlk grupta 30'un üzerinde öğrenci var. Bu sayı her geçen gün artıyor. Yaklaşık her yıl 80 erkek öğrenciye camimizde ders veriyoruz. Bunları kış döneminde de yalnız bırakmıyoruz. Gelmek isteyen öğrenciler okul hafta içi okuldan sonra eğitimleri devam ettiriyoruz. Sultan Cami Külliyesi denince akla Kuran'a hizmet gelir. Kuran okuyan ahlaklı öğrencileri yetiştiren bir eğitim merkezi. Çocuklarımızı Kur'an ahlak ile ahlaklandırın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu bağlamda Efendimiz çocuklarımıza Kuran-ı Kerim-i öğretin zira Kuran onlara hayatı öğretir. Bu sebeple bizlerin öğrenci velilerine tavsiyemiz bizim burada öğrettiklerimizi tekrar ettirmeleri ve Kuran-ı Kerim'e hadim bir kul olabilme vatana millete saygılı sevgili hürmetkar birer nesil yetiştirmek için yaz Kuran kurslarına çocuklarını göndersinler" dedi. Nermin Uçtu

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