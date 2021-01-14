Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici'den "aşı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, şu ana kadar il genelinde 3 bin 500 sağlık çalışanının aşılandığını söyledi.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde aşısını yaptıran Yemenici, gazetecilere, kente 19 bin doz aşının geldiğini anımsattı.

İl genelindeki bütün hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yapılan aşılama çalışmalarının sistematik bir şekilde yürüdüğünü vurgulayan Yemenici, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarına yönelik aşılama kısa sürede tamamlanacak. Şu ana kadar il genelinde 3 bin 500 sağlık çalışanı aşılandı. Sağlık çalışanlarımızın aşıları bittikten sonra önceliği 85 yaş üstü vatandaşlarımız olmak üzere 5 yaş aralıklı sıralarla aşılamayı yapacağız. Nüfusun yüzde 60'nı kısa sürede aşılama gibi bir hedefimiz var. Sağlık alt yapımızda buna müsait. Sağlık çalışanlarımız bu aşılama çalışmalarını da çok başarılı şekilde yapacaktır. Hedefimiz bütün sağlık sektöründe çalışanları pazartesi gününe kadar aşılamaktır."