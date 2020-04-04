Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüsüne (Covid-19) karşı açıkladığı yeni önlemler kapsamında 30 Büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bu kapsamda Manisa'nın Uşak iline sınır ilçesi olan Kula'da özel araçlar, kolluk kuvvetleri tarafından Manisa il sınırına alınmayarak geri gönderildi.



Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de vaka sayıları artan yeni tip Korona virüse(Covid-19) karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, 30 Büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışlar yasaklandı. Alınan son kararlara göre Manisa'nın Uşak iline sınır ilçesi olan Kula'da da tedbirler artırıldı. Bu kapsamda Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir- Ankara D300 kara yolunda kolluk kuvvetleri uygulama yaptı. Kara yolunun Körez Mahallesi Yertepe mevkisinde Uşak istikametinden gelen özel araçların şehre girmemesi ve Manisa il sınırından çıkmak isteyen özel araçların çıkmaması için kara yolunun her iki yönünde de uygulama yapan ekipler, genelge şartlarına uymayan araçları şehre almayarak geri gönderdi. Genelde şartnamesinde yer alan kararlara uygun taşımacılık yapan tır sürücüleri ise, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından yola devam etti.



Genelgenin yürürlüğe girmesi ile başlayan uygulamanın yapıldığı noktayı ziyaret eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak, Bölge Trafik İstasyon Amiri Komiser Yardımcısı Serkan Şahin ve İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser yardımcısı Mustafa Yıldırım, çalışmaları yerinde takip etti. Yeni tip Korona virüs ile mücadelede alınan kararları harfiyen yerine getirdiklerini dile getiren Kaymakam Duru, bu kapsamda genelde şartlarına uymayan özel araçları geri gönderdiklerini söyledi.



Öte yandan il sınırındaki uygulama noktalarını denetleyen Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, beraberindeki İl Emniyet Müdür yardımcısı Uğur Altunel ile birlikte Körez Mahallesi Yertepe mevkisindeki uygulama noktasını da denetledi. Alınan yeni tedbir kararlarına göre bölgedeki uygulama noktalarında inceleme yapan İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, il sınırına giriş çıkışları kontrol edebilmek amacıyla uygulamalarda kararlara mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizdi. - MANİSA