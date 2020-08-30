Manisa ilçelerinde Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Manisa ilçelerinde Zafer Bayramı kutlandı

Yeni tip korona virüs pandemisi dolayısıyla sınırlı katılımla gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Manisa'nın ilçelerinde sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi.

Manisa ilçelerinde Zafer Bayramı kutlandı, System.String[]

Yeni tip korona virüs pandemisi dolayısıyla sınırlı katılımla gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Manisa'nın ilçelerinde sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi.

Manisa'nın Alaşehir, Kula, Sarıgöl, Salihli, Selendi ve Kırkağaç ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapıldı.

Sarıgöl'deki törenler

30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı nedeniyle Sarıgöl'de kutlama töreni yapıldı. Sarıgöl Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde yapılan kutlamalara Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Emre Pala, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Hamza Öt, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı Okundu. Törende korona virüs önlemleri gereği maske ve sosyal mesafeye uyuldu. Törende günün anlamını belirten konuşmayı yapan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Yusuf Bozan, "98. yıl dönümünü ilk günkü gurur ve hiçbir şey kaybetmeden aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos zaferiyle Başkomutan Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılmıştır. Her safhası tek tek düşünülerek hazırlanan bu zafer, aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk milletinin ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir. Bağımsızlık meşalesini yakarak 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek aydınlığa giden yolu aralamışlardır." dedi. Tören sonrası Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hamza Öt birlikte şehit ailelerini ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Salihli'deki törenler

Türk Milleti'nin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği Büyük Zaferin 98. yılı Manisa'nın Salihli ilçesinde sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli şekilde düzenlenen sade bir çelenk sunma töreniyle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunum töreninde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Solak yaptı. Solak, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zaferin 98'inci yılını ulusça kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basmasıyla başlayan İstiklal Savaşımızın en önemli dönüm noktalarından biri olan 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruzun ve Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin neticesinde 30 Ağustos Günü elde edilen nihai başarı, kurtuluş mücadelemizi zaferle taçlandırmıştır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun." dedi. Çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Raşit Kanbur, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Kırkağaç'taki törenler

26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 98. yılı kutlama programı tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de sade bir törenle kutlandı. Yeni tören alanında yapılan programa Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MCBÜ Kırkağaç MYO Okul Müdürü Ali Konuralp, İlçe Emniyet Müdürü Sadık Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ile daire amirleri katıldı. Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Çelenk sunma töreni, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Jandarma Teğmen Muhammed Mustafa Yıldız'ın konuşması ile son buldu. Daha sonra program 10.30'da Şehitlik ziyareti ile devam etti. Şehit mezarlarının ziyaretinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla sona erdi.

Kula'daki törenler

Manisa'nın Kula ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programında, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından ilçe şehitliğinde dualar edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü münasebetiyle Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam yaptı. Konuşmanın ardından, Kula Kaymakamı Kemal Duru, programa katılan protokol üyelerine hitap etti. Büyük taarruzun 98. yıldönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Duru, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Programa katılanlar protokol üyeleri, daha sonra ilçe şehitliğini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edilmesinin ardından kutlama programı sona erdi. Programa, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve jandarma personelleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir'deki törenler

Alaşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Kutlamalara Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmadan sonra Kaymakam Uçgun, Şeref Defterini imzalayarak Alaşehir Şehitliği ziyaret edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin başlamasına az bir süre kala İsmail Girgin 1 yaşındaki kızı Meliha Zeynep Girgin ile beraber tören alanına gelerek, Atatürk Büstü'nün önüne karanfil bıraktı. Kızıyla birlikte selfi yapan İsmail Girgin isimli baba alandaki törenlere de kızıyla birlikte katıldı.

Selendi'deki törenler

Manisa'nın Selendi ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı sade bir törenle kutlandı. Selendi Kaymakam vekili Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri tarafından yapıldı. Kula Kaymakamı Selendi Kaymakam Vekili Sayın Kemal Duru ise yaptığı konuşmada, "Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı Kurtuluş Savaşımız, 26 Ağustos 1922 de başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile 30 Ağustos tarihinde kesin bir zaferle sonuçlanmış ve Yüce Türk Milletine İstiklal ve İstikbal kazandırmıştır. Bize, bu büyük zaferle Cennet Vatan'ı armağan eden başta Atamızı ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Büyük Zaferimiz kutlu olsun." dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenine Kula Kaymakamı Selendi Kaymakam Vekili Kemal Duru, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarından ve gaziler derneğinden birer temsilci katıldı. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, Zafer Haftası, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa ilçelerinde Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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