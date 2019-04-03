Manisa İlkokul Öğrencileri, Emeklerinin Değerini Yaşayarak Öğrendi

Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, hazırlanan proje kapsamında okulun bahçesini fırın atölyesine çevirdi. Çeşitli ürünler yapan öğrenciler daha sonra kurulan stantlarda ürünleri satarak okula gelir kazandırırken; çocuklara, emeğin değerinin gösterilmesi amaçlandı. Mimar Sinan
İlkokulu'nda 1'nci sınıfa giden yaklaşık 70 öğrenci, okulun 'Yaparak yaşayarak değerleri öğrenme' projesi' için evlerinden un, yumurta, şeker, kakao, mikser, kabartma tozu, tabak ve pasta kalıpları gibi malzemeler getirdi. Berelerini takan ve eldivenleri giyen öğrenciler, kendilerine destek veren annelerinin de yardımıyla kurabiye, poğaça ve pasta yaptı. Öğlenden sonra ise kurulan stantlarda yapılan ürünler, satışa sunuldu.
Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu 1A öğretmeni Hatice Özkan
, Bugün okulumuzdaki birinci sınıf 70 öğrencimize, yaşayarak öğrenme kapsamında kurabiye, poğaça ve pasta yaptırdık. Bu etkinliğimizin amacı, sorumluluk kazanmaları. Umarım hedefimizi ulaşırız dedi.
Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu 1D sınıf öğretmeni Mustafa Altan ise, Emeğin, üretimin kıymetini bilecekler. Sene boyunca öğrettiğimiz konularla kaynaşacaklar dedi.