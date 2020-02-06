Manisa inşaatın temel kazısı, yandaki 2 binanın temelini kaydırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa inşaatın temel kazısı, yandaki 2 binanın temelini kaydırdı - Son Dakika

Manisa inşaatın temel kazısı, yandaki 2 binanın temelini kaydırdı

6 saat önce

İnşaatın temel kazısı, yandaki 2 binanın temelini kaydırdıMANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan tarafındaki iki binanın temeli kaydı.

İnşaatın temel kazısı, yandaki 2 binanın temelini kaydırdı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında, yan tarafındaki iki binanın temeli kaydı. Binalarda oturanlar tahliye edildi. Tahliye edilen 22 kişi, belediyenin misafirhanesine ve çevredeki otellere götürüldü.

Akmescit Mahallesi 4117 Sokak'ta yapılacak bir inşaatın temel kazısı için dün saat 15.00'te kepçeyle çalışma yapıldı. İddiaya göre kepçe, inşaat alanının yandaki iki ayrı bitişik olan binanın temeline girdi. Bunun üzerine biri 5, diğeri 3 katlı olan iki binanın temelinde kayma oldu. Bina sakinleri korkuyla dışarı çıkarken, her iki binanın girişinde yer alan doğalgaz ve su borusu hasar gördü. Gaz sızıntısı ve su patlaması yaşandı. Doğalgaz ve su dağıtım firması yetkilileri, sokağa gelerek çalışma yaptı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ise önlem aldı. Her iki binadan tahliye edilen 22 kişi, çevredeki oteller ile Yunusemre Belediyesi'ne ait misafirhanelere yerleştirildi. İnşaat durdurulurken, tehlikenin yaşandığı binalara vatandaşlar yaklaştırılmıyor. Ayrıca Manisa Valiliği, inşaatın müteahhidi ve inşaat firması hakkında inceleme başlattı.

'ÇOK KORKTUK'

Mahalle sakinlerinden Müzeyyen Kahraman, "Bu kazılan yer, ağabeyimin arsasıydı. Burada yaşamını sürdüren aileler, belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi. Şimdi müteahhittin yeniden yaptırmasını bekliyoruz. Şikayetçi de olacağız. 'Güm' diye ses geldi. 'Ev yıkılıyor' dedik. Çıktık duvar yıkılmış. Çok korktuk. Çocukları dışarı salmıyoruz. Polis zaten önlem almış, yaklaştırmıyor. Evlerde de çatlak varmış. Ben görmedim ama ev sahipleri öyle diyor" diye konuştu.

Manisa inşaatın temel kazısı, yandaki 2 binanın temelini kaydırdı

Akmescit Mahallesi, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:58 Kaynak: DHA
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