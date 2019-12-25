Manisa intihar eden aile hekimi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa intihar eden aile hekimi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Manisa intihar eden aile hekimi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İntihar eden aile hekimi son yolculuğuna uğurlandıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sağlık ocağında aile hekimi olan ve oturduğu apartmanın kömürlüğünde kendini iple asarak intihar eden 48 yaşındaki Musa A., gözyaşları içinde toprağa verildi.

İntihar eden aile hekimi son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sağlık ocağında aile hekimi olan ve oturduğu apartmanın kömürlüğünde kendini iple asarak intihar eden 48 yaşındaki Musa A., gözyaşları içinde toprağa verildi.

Alaşehir 5 Nolu Sağlık Ocağı Aile Hekimi Doktor Musa A., dün saat 19.00 sıralarında evlerinin çatı katındaki kömürlükte eşi Fatma A. tarafından iple tavandaki kalasa asılı olarak bulundu. Eşinin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Musa A.'nın yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Asılı olduğu yerden indirilip, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Musa A., burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Musa A.'nın ölümü yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Musa A. için bugün öğlen Alaşehir Özmen Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Musa A.'nın oğlu 13 yaşındaki Talha A., babası Mehmet A., Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, CHP'li Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve sevenleri katıldı. Musa A.'nın, snir krizi geçiren eşi Fatma A. ve kızı Feride A., ayakta durmakta güçlük çektikleri için cenaze törenine getirilmedi. Kılınan namazın ardından Musa A.'nın cenazesi, annesini de mezarının bulunduğu Sarıgöl ilçesi, Çavuşlar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Manisa intihar eden aile hekimi son yolculuğuna uğurlandı

Alaşehir, Sarıgöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iş arayan gence skandal sözler: Çatıya çıkana atla diyoruz
Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
01:19 Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı - Son Dakika
01:16 Burkina Faso'da devriye gezen askerlere pusu: 11 ölü - Son Dakika
01:14 SULTANGAZİ'DE MOBİLYACILAR SİTESİNDE BİR İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI( 1) - Son Dakika
01:09 Dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 01:28:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa intihar eden aile hekimi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]