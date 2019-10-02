Manisa iş dünyası temkini elden bırakmıyor
1 saat önce
Şirketin kurulmasıyla birlikte Volkswagen Fabrikası'nın bir kehanet ya da temenni olmaktan çıktığı görüşünde birleşen iş dünyası temsilcileri, yine de Volkswagen ya da Ankara'dan yapılacak kesin açıklamayı bekliyor.
Şirketin kurulmasıyla birlikte Volkswagen Fabrikası'nın bir kehanet ya da temenni olmaktan çıktığı görüşünde birleşen iş dünyası temsilcileri, yine de Volkswagen ya da Ankara'dan yapılacak kesin açıklamayı bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:41
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