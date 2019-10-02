Son Dakika Haberleri: Manisa iş dünyası temkini elden bırakmıyor
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Manisa iş dünyası temkini elden bırakmıyor

1 saat önce

Şirketin kurulmasıyla birlikte Volkswagen Fabrikası'nın bir kehanet ya da temenni olmaktan çıktığı görüşünde birleşen iş dünyası temsilcileri, yine de Volkswagen ya da Ankara'dan yapılacak kesin açıklamayı bekliyor.

Manisa iş dünyası temkini elden bırakmıyor, System.String[]

Şirketin kurulmasıyla birlikte Volkswagen Fabrikası'nın bir kehanet ya da temenni olmaktan çıktığı görüşünde birleşen iş dünyası temsilcileri, yine de Volkswagen ya da Ankara'dan yapılacak kesin açıklamayı bekliyor.

Volkswagen, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:41 
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