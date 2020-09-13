MANİSA İş insanı pandemi süresince sağlıkçılar için çizdi - Son Dakika

İş insanı pandemi süresince sağlıkçılar için çizdi

MANİSA'da, çocuk yaşta resme gönül veren bedensel engelli iş insanı Ramazan Göktaş (68), evde geçirdiği pandemi süresinde koronavirüse karşı ön safta mücadele veren sağlık çalışanları için, karakalem eserler ortaya koydu. Türkiye'nin tarihi yerlerini resmederek 40 eser çizen Göktaş, bu resimlerin sağlık çalışanlarına hediye edeceğini belirtti.

Yunusemre ilçesindeki asansör firması sahibi evli ve 2 çocuk babası Ramazan Göktaş, 25 yıl önce kaza geçirdi. Diz kapakları üzerine asansör rayı düşen Göktaş, dizlerinden sakatlandı. Üst üste geçirdiği ameliyatlar sonrası iki bacağına da platin takılan Göktaş, hemen sonrasında geçirdiği kas ve kemik erimeleri sonucu, yatalak kaldı. Geçen 3 yılın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olan Göktaş, hayat ışığını kaybetmedi. İlkokul yaşlarında başladığı resim tutkusunu tükenmez kalem çalışmasıyla sürdüren Göktaş, resim konusunda ise bir eğitim almamasına rağmen yaptığı 800'ün üzerinde eserlerle dikkati çekti. 10 yıldır aralıksız resim yapan Göktaş, portre, çiçek figürleri ve Türkiye'nin çeşitli tarihi yerlerini resmetti. Koronavirüse karşı ön safta mücadele veren sağlık çalışanları kolları sıvayan Göktaş, onlar için de 40 resim çizdi. Türkiye'nin tarihi yerlerini resmederek Göktaş, bu resimlerin sağlık çalışanlarına hediye edeceğini ifade etti. Sağlık durumundan dolayı resim çizime ağırlık verdiğini dile getiren Göktaş, "Pandemi süresince de dışarı çıkmadığım için 40 resim yaptım. Bu resimleri de sağlık çalışanlarına hediye edeceğim. Gelirlerini de sağlık çalışanlarına bağışlayacağım" diye konuştu.