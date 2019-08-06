Son Dakika Haberleri: Manisa işçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 16 yaralı
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Manisa işçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 16 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir işçi servisi ile hafif ticari otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Manisa işçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 16 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir işçi servisi ile hafif ticari otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Bazı yaralılar ayakta tedavi edilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar-Manisa karayolu istikametinden Karaağaçlı Mahallesi yönünde seyir halinde bulunan Z.Y. idaresindeki 45 J 1786 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek yolun sağında bulunan fabrikaya girmek isteyen K.D. idaresindeki 45 EK 007 plakalı hafif ticari otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda her iki araç savrularak fabrikanın yanında park halinde bulunan E.Ç.'ye ait 45 KH 115 ile Z.B.'ye ait 45 FS 456 plakalı otomobillere çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Öte yandan kaza nedeniyle 45 EK 007 plakalı hafif ticari otomobil sürücüsü K.D. araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücü Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada araç sürücüleri K.D. ile işçi servisinde bulunan 15 işçi yaralandı. Yaralılardan K.D. ve bazı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, servis minibüsü şoförü Z.Y. ile bazı yaralılar ayakta tedavi edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Şehzadeler, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:15 Kaynak: İHA
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