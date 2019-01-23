Manisa İşçi Servisi Otomobille Çarpıştı 1 Ölü, 19 Yaralı

Manisa
'nın Selendi
ilçesinde otomobille işçi servis minibüsünün karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Selendi- Kula
karayolunun 6'ncı kilometresi Kınık
Rampası Mevkii'nde meydana geldi. Salihli Organize Sanayi Bölgesi
'nde faaliyet gösteren konserve gıda üretimi yapan fabrikaya işçi götüren Sait Erol yönetimindeki 45 J 9715 plakalı minibüsle, karşı yönden gelen Ali Dağhan yönetimindeki 45 RY 500 plakalı otomobil karşılıklı çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü, minibüsteki 13 işçi Taşkın Aydın
, Güldane Tokkaş, Nurullah Tokkaş, Savaş Karakoç, Osman Karagöz
, Mecnun Bayrak, Şengül Tokkaş, Muhammet Aydın
, Hakkı Batmaz, Candan Batmaz, Gonca Kurtulmuş, Suzan Batmaz ve Recep Yeşilkula ile otomobildeki Naide Dağhan (70), Naide Dağhan (22), Hüseyin Dağhan, Buse Şentürk ve Sevgi Dağhan yaralandı. Büyük çaplı hasar oluşan araçlardaki yaralıları görenler, kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan Sevgi Dağhan, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesi
'nde yaşamını yitirdi. Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.