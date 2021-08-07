Manisa, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Manisa, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Afyonkarahisar kampının ardından 2 gün izin yapan Manisalı futbolcular, İstanbulspor maçı için ilk çalışmasını Halil Onultmak Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdi.
Koşunun ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştiren oyuncular antrenmanı dar alanda oyunla tamamlandı.
Manisa, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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