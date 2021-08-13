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Manisa İtfaiye Ekipleri Kastamonu'da - Son Dakika

Manisa İtfaiye Ekipleri Kastamonu'da

13.08.2021 15:02
Manisa İtfaiye Ekipleri Kastamonu'da, System.String[]

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından hızla bölgeye ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Felaketin yaşandığı bölgede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, 3 ekip olarak yürütülen çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

11 Ağustos tarihinde 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonrasında Kastamonu'da sel ve su baskınları meydana geldi.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de, hızla afet bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı. 3 ekip ile bölgede bulunduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "İki ekibimiz su tahliyesi yapmakta, bir ekibimiz ise arama kurtarma çalışmalarına destek vermekte. Zor günler geçirdiğimiz bu süreci, tüm kurumlarımızın desteğiyle atlatacağız. Sel felaketini nedeniyle yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Manisa İtfaiye Ekipleri Kastamonu'da

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa İtfaiye Ekipleri Kastamonu'da - Son Dakika


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