MANİSA İtfaiyeden ördek kurtarma operasyonu

İtfaiyeden ördek kurtarma operasyonuManisa'nın Turgutlu ilçesinde 6 katlı apartmanın terasından, yağmur suyu tahliye borusuna düşen yavru ördek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Olay, Altay Mahallesi Tezcan Sokak 39 numaradaki apartmanda meydana geldi. Komşularına misafirliğe giden ailenin ikiz çocukları Efe ve Ege Şirindoğan (13), 6 katlı apartmanın terasında, yakınlarının satın aldığı yavru ördekle oynamaya başladı. Bu sırada yavru ördek, apartmanın yağmur suyu tahliye borusuna düştü. Çocuklar durumu anneleri Sevda Şirindoğan'a (39) söyleyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru örneğin, zeminden 3 metre yükseklikte boruda sıkıştığını tespit etti. Plastik borular sökülüp yavru ördek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sevimli ördek, kurtarıldıktan sonraikizlere teslim edilince çocukların yüzü güldü.