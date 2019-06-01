Son Dakika Haberleri: MANİSA İtfaiyeden ördek kurtarma operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

MANİSA İtfaiyeden ördek kurtarma operasyonu

7 dakika önce

İtfaiyeden ördek kurtarma operasyonuManisa'nın Turgutlu ilçesinde 6 katlı apartmanın terasından, yağmur suyu tahliye borusuna düşen yavru ördek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İtfaiyeden ördek kurtarma operasyonu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 6 katlı apartmanın terasından, yağmur suyu tahliye borusuna düşen yavru ördek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Altay Mahallesi Tezcan Sokak 39 numaradaki apartmanda meydana geldi. Komşularına misafirliğe giden ailenin ikiz çocukları Efe ve Ege Şirindoğan (13), 6 katlı apartmanın terasında, yakınlarının satın aldığı yavru ördekle oynamaya başladı. Bu sırada yavru ördek, apartmanın yağmur suyu tahliye borusuna düştü. Çocuklar durumu anneleri Sevda Şirindoğan'a (39) söyleyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru örneğin, zeminden 3 metre yükseklikte boruda sıkıştığını tespit etti. Plastik borular sökülüp yavru ördek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sevimli ördek, kurtarıldıktan sonra
ikizlere teslim edilince çocukların yüzü güldü.
MANİSA İtfaiyeden ördek kurtarma operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
Turgutlu, Manisa, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI Binali Yıldırım'dan canlı yayında "Kadir Topbaş" yanıtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 10:12:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MANİSA İtfaiyeden ördek kurtarma operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]