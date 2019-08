Manisa itfaiyesi her şartta hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, su altı ve su üstü her türlü olayda arama kurtarma faaliyetlerini yürütmek için Bağyolu'nda bulunan DSİ baraj gölünde Zodyak bot ile su üstü arama ve kurtarma tatbikatı yaparken, yine itfaiye bünyesinde bulunan dalgıç ekipleri de su altı arama kurtarma tatbikatı yaparak kendilerini her türlü duruma karşı hazır hale getiriyor.



Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, her türlü duruma karşı hazırlıklı olmak amacıyla eğitimlerini düzenli bir şekilde yapmaya devam ediyor. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla itfaiye ekipleri su altı ve su üstü eğitimlerini de alarak kendilerini hazırlıyor. Ağırlıklı olarak yangın, su baskınları, arama-kurtarma ve trafik kazalarına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarına da hazırlıklı olmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Su altı ve su üstü her türlü olayda arama kurtarma faaliyetlerini yürütmek için Bağyolu'nda bulunan DSİ baraj gölünde Zodyak bot ile su üstü arama ve kurtarma tatbikatı yapan ekiplerin yanı sıra yine itfaiye bünyesinde bulunan dalgıç ekipleri de su altı arama kurtarma tatbikatı yaparak kendilerini her türlü duruma karşı hazır hale getiriyor. - MANİSA