Manisa itfaiyesinden Manavgat ve Marmaris'teki orman yangını söndürme çalışmalarına destek - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ve Manavgat'taki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına destek ekip gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gelen çağrı üzerine önceki akşam yangın bölgelerine ulaşan Manisa İtfaiyesi ekipleri, Marmaris ve Manavgat'ta devam eden yangının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Yangınların kontrol altına alınması için cansiperane yürütülen çalışmalara ekiplerimiz de destek oluyor. Dualarımız bir an bile durmadan yorulmadan mücadele edem tüm ekiplerimizle." ifadelerini kullandı.