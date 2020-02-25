Manisa İtfaiyesinden hayvan kurtarma operasyonları - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Manisa İtfaiyesinden hayvan kurtarma operasyonları - Son Dakika

Manisa İtfaiyesinden hayvan kurtarma operasyonları

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zor durumda kalan hayvanlar için kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.

Manisa İtfaiyesinden hayvan kurtarma operasyonları, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zor durumda kalan hayvanlar için kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.


Alınan bilgiye göre, İtfaiye ekipleri ilk olarak merkezde bulunan bir çiftlikte kuyuya düşen gebe ineği kurtarma çalışması başlattı. İş makinesi yardımı ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasından düştüğü kuyudan çıkarıldı.


Ekipler ayrıca, Demirci ilçesinde duvar arasında sıkışan kediyi sıkıştığı yerden kurtararak doğal ortamına bıraktı. Salihli ilçesinde meydana gelen olayda ise bir apartmanın korkuluk demirlerine arka bacağı saplanan kedi, ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak tedavi edilmek üzere Salihli Belediyesine ait veterinerliğe götürüldü.

Salihli, İtfaiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de muhaliflerin rejim tankını kovaladığı anlar kamerada!
Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor

Son Dakika Haberleri
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:31:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa İtfaiyesinden hayvan kurtarma operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]