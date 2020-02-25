Manisa İtfaiyesinden hayvan kurtarma operasyonları - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zor durumda kalan hayvanlar için kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.



Alınan bilgiye göre, İtfaiye ekipleri ilk olarak merkezde bulunan bir çiftlikte kuyuya düşen gebe ineği kurtarma çalışması başlattı. İş makinesi yardımı ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasından düştüğü kuyudan çıkarıldı.



Ekipler ayrıca, Demirci ilçesinde duvar arasında sıkışan kediyi sıkıştığı yerden kurtararak doğal ortamına bıraktı. Salihli ilçesinde meydana gelen olayda ise bir apartmanın korkuluk demirlerine arka bacağı saplanan kedi, ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak tedavi edilmek üzere Salihli Belediyesine ait veterinerliğe götürüldü.