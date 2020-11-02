Manisa İtfaiyesinden İzmir'de insanlık örneği - Son Dakika

Manisa İtfaiyesinden İzmir'de insanlık örneği
02.11.2020 17:31
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında içerisinde ziynet eşyalarının olduğu bir çanta buldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında içerisinde ziynet eşyalarının olduğu bir çanta buldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çantayı, tutanakla polis ekiplerine teslim etti.
İzmir'de meydana gelen depremin ardından yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir insanlık örneği sergilendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Doğanlar Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında içerisinde ziynet eşyalarının olduğu bir çanta buldu. İtfaiye ekipleri bulduğu çantayı tutanakla polis ekiplerine teslim etti. - MANİSA
Son Dakika Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı