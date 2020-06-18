Manisa İtfaiyesine eğitim alanı yapılacak - Son Dakika

Manisa İtfaiyesine eğitim alanı yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Şehzadeler ilçesine bağlı Çerkezmahmudiye Mahallesinde yapılması planlanan itfaiye eğitim alanı yerinde ön incelemede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Şehzadeler ilçesine bağlı Çerkezmahmudiye Mahallesinde yapılması planlanan itfaiye eğitim alanı yerinde ön incelemede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Şehzadeler ilçesine bağlı Çerkezmahmudiye Mahallesinde yapılması planlanan İtfaiye Eğitim Alanı yerinde ön inceleme gerçekleştirdi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya incelemeleri esnasında Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ile Mahalle Muhtarı Osman Yüksel eşlik etti. İncelemede yapılması planlanan itfaiye eğitim alanı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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