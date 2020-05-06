Manisa'da itfaiye ekipleri, Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde 6 yavru kedi, bir kumru ile bir köpeği kurtardı.

Turgutlu TEV Cemile ve Samiye Bayar İlkokulunun bahçesinde, bir süre önce doğum yapan kedinin, rahatsızlandığını fark eden çevre sakinleri, Turgutlu Belediyesinden yardım istedi. Anne kedi Belediye Veterinerliğine götürülürken, kaçan yavruları okul bahçesinde kaldı.

Çevre sakinleri bu kez aç kalacaklarından endişe ettikleri 6 yavru kedinin yakalanması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekibi, okul bahçesine dağılan yavruları tek tek yakaladı.

Ekipler ayrıca okulun bahçesinde buldukları yaralı yavru kumruyu da alarak, Turgutlu Belediyesi Veterinerliğine teslim etti.

Veteriner tarafından bakımları yapılan yavru kediler, daha sonra anneleri ile buluşturuldu. Kumrunun da tedavisi veterinerlikte yapıldı.

Kuyudan köpek çıkarıldı

Şehzadeler ilçesindeki eski Sümerbank fabrikasının bahçesindeki kuyudan köpek sesi geldiğini duyan çevre sakinlerinden Zekeriya Eren, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Gelen itfaiye ekibi, kuyuya girişi engelleyen kayaları kaldırdı. Kuyuya inen Zekeriya Eren, yavru köpeği kuyudan çıkardı.

Yavru, belediye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.