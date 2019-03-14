Son Dakika Haberleri: Manisa İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Beka Gitti Beş Harfliler Geldi

Manisa İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Beka Gitti Beş Harfliler Geldi

1 saat önce

İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Beka gitti beş harfliler geldi (3)'PROJELERE OY VERİRSİNİZ'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programı kapsamında Turgutlu ve Salihli mitinginin ardından Sarıgöl'e geçti.

Manisa İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Beka Gitti Beş Harfliler Geldi, System.String[]
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Beka gitti beş harfliler geldi (3)

'PROJELERE OY VERİRSİNİZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programı kapsamında Turgutlu ve Salihli mitinginin ardından Sarıgöl'e geçti. Parti otobüsüyle ilçeye giriş yapan gezen Akşener, Hükümet Konağı Meydanı'nda 'Ölürüm de zam bağımı jeotermale yedirmem', 'Son ağaç kesildiğinde, son nehir zehirlendiğinde, son balık öldüğünde, paranın yenmeyeceğini göreceksiniz', 'kanser olmak istemiyoruz, jeotermale hayır? pankartlarıyla karşılandı. Akşener'e CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu eşlik etti. Meydanda parti otobüsünden halka seslenen Akşener, Sarıgöl çiftçisinin sorunlarına çözüm üreteceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçiye, köylüye millete rağmen iş yapılır mı? Ama ağalar diyor ki 'ben istiyorum olur.' Siz hayır diyorsanız kimsenin gücü buna yetmez, yetemez. Belediye başkanlarımızla konuştum, farklı enerji kaynakları üretecekler. Biz bütün bunlara 'dur' demek için kulağı çekeceğiz. Bu kulağı morartacaksınız. Özelikle köylü vatandaşlar morartacak. Mazot pahalı, yem pahalı, her şey pahalı. Üstüne birde çek senetle sizi dolandırıp kaçıyorlar. Bunun hesabını soracaksınız. Siz siz olun birbirinize düşmeyin. Bu yerel seçim. Bu seçim de ne Tayyip tartılır, ne Meral tartılır, ne de Devlet tartılır. Bu seçimde Orkun tartılır, Emrah tartılır. Projelere oy verirsiniz, 1 Nisan günü normal hayatınıza geri dönersiniz. Bizler aynı bayrağın altında askere gidiyoruz. Bazıları ise gitmez. Zenginimiz bedel öder, mehmedimiz fakirdendir. Parayı bastırıp askerlik yapılıyor. Parası olmayan fakir fukara ne yapacak. Beka beka dediler. Orduyu düşürdüler. Türkiye coğrafyası nedeniyle sorun yaşayan bir ülke. Ama korkmayın bu kadar, her Türk asker doğar, korkmayın bu kadar. İstiklal Savaşı'nı yapmış bu millet. Merak etmeyin korkmayın, Trump'ın önünde eğilmeyin. Putin'in önünde eğilmeyin. Milletin arasına gelin. Sarıgöl'e gelin ama gelemezler."

'YAKARSA DÜNYAYI GARİPLER YAKAR'

Burada konuşmasını tamamlayan ve adaylarını tanıtan Akşener, Alaşehir'e geçti. Alaşehir'de Sümer Oral Caddesi'nde de halka hitap eden Akşener, "Biz bunlara uymayacağız. Projeler arasındaki farkı, rekabeti görecek ve oy vereceksiniz. Tepedekiler anlaşır, siz buradaki kardeşlik hukukunu bozmayacaksınız. Ama en çok umutsuz gençler korkutuyor. 31 Mart'ta kendi öz evladınızı seçin" diye konuştu.

Konuşmasını tamamlayan ve ilçe adayını tanıtan Akşener, konaklayacağı Manisa'daki otele geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:31 Kaynak: DHA

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